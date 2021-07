È in via di definizione un colpo in uscita per il Napoli. Stando a quanto riferito dall’esperto di calciomercato Sky Gianluca Di Marzio sul proprio sito web, l’esterno classe ’99 Alessio Zerbin è a un passo dal trasferirsi al Frosinone in prestito secco. Il giovane attaccante non seguirà, dunque, Modesto al Crotone, con cui ha condiviso le esperienze al Cesena e alla Pro Vercelli.