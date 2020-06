SKY – Napoli e Milan su Rashica del Werder Brema. I dettagli

Il Milan si muove, Rangnick si avvicina. In settimana, infatti, c’è stato un nuovo incontro tra Ivan Gazidis e il manager tedesco. Per formalizzare l’arrivo dell’ex Schalke si aspetterà il finale di stagione. Tuttavia, il mercato rossonero è già in fase di studio.

Rashica è un’ala sinistra kosovara, classe ’96, gioca nel Werder Brema da gennaio 2018. Durante quella stagione, a ottobre, aveva impressionato nel doppio confronto con la Lazio in Europa League. Cresciuto nel Vitesse, gioca in Bundes da qualche anno e si sta ritagliando uno spazio da protagonista.

Il suo contratto prevede una clausola rescissoria da 16 milioni in caso di retrocessione del club (attualmente penultimo in classifica, può fare al massimo i playout). In caso si salvezza, invece, salirebbe a 30. Rashica piace anche al Napoli e a diversi club di Bundes, ma il Milan c’è.

Fonte: gianlucadimarzio.com