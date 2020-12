Sky – Napoli, la trattativa Llorente-Samp in standby: i blucerchiati valutano altre ipotesi

Brusca frenata d’arresto nella trattativa che avrebbe dovuto portare Fernando Llorente a Genova, sponda Sampdoria. Dal sito di Gianluca Di Marzio si legge:

“Il club blucerchiato aveva messo gli occhi sull’attaccante del Napoli, ora però non è più convinta di accelerare. Lo spagnolo è ai margini del progetto azzurro, Gattuso non lo ha mai utilizzato in stagione. La Samp stava lavorando per portarlo a Genova. L’idea era quella di un contratto di un anno e mezzo, adesso ha allentato la presa, forse anche per le due vittorie consecutive. La Samp preferisce quindi restare in standby e valutare anche altre opportunità”.

Fonte: Sky