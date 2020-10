SKY – Napoli, Milik via a gennaio: non vuole restare fermo fino a giugno

Ai microfoni di TMW Radio è intervenuto Gianluca Di Marzio, giornalista Sky ed esperto di calciomercato:

Dove andrà Milik? “Vuole cercare squadra a gennaio. Un altro magari aspetterebbe un mese in più per andarsene poi a zero, ma non vuole stare ancora fermo. Credo che non avrà problemi: da oggi a gennaio si faranno male degli attaccanti e spunteranno fuori soluzioni impreviste. Non saprei dove, ma credo proprio che si piazzerà quasi in automatico. La cosa positiva per il Napoli è che il giocatore abbia metabolizzato l’addio a gennaio”.