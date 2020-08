SKY – Napoli, possibile l’arrivo da Bari del club manager Scala: i dettagli

Giorni di riflessione in casa Bari. Dopo il ko nella finale playoff contro la Reggiana, la società biancorossa si prepara al campionato di serie C 2020/21 e non sono da escludere novità in organigramma. La posizione di mister Vincenzo Vivarini, legato da un altro anno di contratto e confermato almeno a voce dal presidente Luigi De Laurentiis, è in corso di valutazione in questi giorni, ma il discorso vale anche per la poltrona di direttore sportivo.

Il ruolo è stato ricoperto nella stagione terminata il 22 luglio da Matteo Scala, formalmente club manager biancorosso ma dotato di patentino da ds, ma la proprietà del Bari studia anche soluzioni alternative. Una di queste porta a Giancarlo Romairone, ex direttore sportivo tra le altre di Spezia, Carpi e Chievo con il quale ci sarebbero già stati i primi contatti.

Un altro nome che la dirigenza segue è quello di Pietro Accardi, oggi ds dell’Empoli. In caso di arrivo di una nuova figura a capo dell’area tecnica Scala – che domenica sera a Bologna aveva incontrato Vivarini per conto della società e per valutarne le richieste in sede di mercato – potrebbe essere spostato nell’organigramma del Napoli, con un ruolo nel team organizzativo. Valutazioni in corso, che potrebbero diventare più concrete dopo l’incontro in calendario a metà settimana a Capri alla presenza della proprietà De Laurentiis.

