Sky – Napoli, rapporto ricucito tra ADL e Gattuso ma per la riconferma è ancora presto: la situazione

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna di Sky Sport, l’addio di Gennaro Gattuso al termine della stagione non sarebbe del tutto inevitabile. De Laurentiis nell’ultimo periodo si è mostrato molto vicino alla squadra e al tecnico calabrese, presentandosi più volte negli spogliatoi prima delle gare dimostrando piena fiducia nei suoi uomini. Al momento lo strappo tra Gattuso e il patron azzurro pare sia stato ricucito, ma non si sa se ciò porterà ad una svolta per il futuro. Molto sarà deciso dal raggiungimento dell’unico obiettivo rimasto in gioco in questa stagione per gli azzurri: la qualificazione in Champions.