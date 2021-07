Il giornalista ed esperto di mercato, Gianluca Di Marzio, ai microfoni di Sky, durante la trasmissione “Calciomercato l’originale” ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ecco le sue parole:

“Luciano Spalletti ha vietato la cessione di Adam Ounas. Per l’ex Crotone c’erano tante richieste tra cui il Torino e il Monza in B. Il tecnico toscano però lo considera un’arma importante soprattutto a gara in corso. Per questo motivo l’algerino per il momento non si muoverà da Napoli”