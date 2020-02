SKY -Napoli, Younes può andare in Russia dove il calciomercato è ancora aperto

Il calciomercato in entrata è ampiamente chiuso, ma per il Napoli resta ancora qualcosa da fare in fase di mercato. In particolare il nodo da sciogliere è relativo alla cessione di Amin Younes. Il calciatore ha rifiutato nel corso del mese di gennaio tutte le proposte arrivate. Gattuso non sembra però avere alcuna intenzione di puntare sull’ala tedesca ex Ajax.

Per il calciatore si cerca quindi una nuova sistemazione, anche temporanea. In particolare, secondo quanto riferito da Sky Sport, Younes potrebbe essere ceduto in Russia. Il calciomercato russo è ancora aperto ed è probabilmente l’unico campionato rimasto ad avere un po’ di appeal.

fonte: gianlucadimarzio.com