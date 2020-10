SKY – Napoli, Younes verso l’Eintracht: prestito biennale con opzione per il riscatto

Amin Younes e il Napoli sempre più lontani. Il calciatore tedesco – ma di origini libanesi – è pronto a dire addio all’azzurro dopo due anni altalenanti con più panchine che presenze. Il futuro, ora, si chiama Eintracht Francoforte, la squadra tedesca che è pronta a riaccogliere l’esterno napoletano classe 1994, passato anche dall’Ajax, per il ritorno in patria.

Con il club azzurro si cerca l’accordo per un prestito oneroso e biennale, che consenta poi al club tedesco di riscattare (con opzione, senza obbligo) Younes nel 2022. Nel frattempo, al Napoli andrebbero circa 2 milioni per il prestito in attesa della cifra finale ancora da concordare. L’esterno tedesco era arrivato in Italia da svincolato nel 2018, ha collezionato 27 partite e 4 gol con il Napoli di Ancelotti prima e Gattuso poi in questi due anni, ma a inizio stagione non è stato inserito dal club nella lista per la Serie A, vista la cessione in programma.

Fonte: Gianlucadimarzio.com