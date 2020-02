SKY – Niente febbre per Demme: decisiva la riunione tecnica di stasera per lui

Ultimi aggiornamenti da casa Napoli in vista della sfida di stasera contro la Sampdoria. La notizia riguarda nello specifico Diego Demme, che negli ultimi giorni precedenti ad oggi non si è allenato a pieno regime per via di un virus influenzale. I colleghi di Sky Sport, però, rivelano un cauto ottimismo.

Il centrocampista tedesco non ha febbre, ma l’influenza da lui contratta è una forma particolare che lo ha debilitato fortemente. Decisiva, dunque, sarà l’ultima riunione tecnica di questa sera prima di partire per Marassi: in caso di sensazioni positive, Demme potrebbe anche partire dal 1′.