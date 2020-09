Come riporta Sky Sport, il Leicester è vicino a siglare il colpo Cengiz Under dalla Roma. L’accordo sarà basato su un prestito con obbligo di riscatto, le cifre non sono ancora note per ora. Le Foxes avevano prima provato a prendere Trincao, ma l’offerta è stata ufficialmente rifiutata dal Barcellona. Under è stato al centro dello scambio col Napoli per Milik per più di un mese, fin quando Gattuso ha cambiato idea. Ne approfitta dunque il Leicester City, Under impreziosirà un ottimo attacco.