SKY – Sassuolo-Napoli, la probabile formazione: ancora out Victor Osimhen

Come riporta il portale gianlucadimarzio.com, nella 25a giornata di Serie A il Napoli di Gattuso affronterà il Sassuolo, forte della vittoria per 2-0 ottenuta nell'ultimo turno di campionato contro il Benevento. Ancora guai per l'allenatore azzurro che in difesa dovrà rinunciare a Koulibaly espulso nello scorso match. Spazio alla coppia Maksimovic e Rrahmani al centro. Manolas è tornato ad allenarsi con i compagni, ma partirà dalla panchina.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Rrahmani, Ghoulam: Demme, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens. All. Gattuso.