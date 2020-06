SKY – Scelte di formazione complicate per Gattuso: contro l’Inter giocherà chi sta meglio

Ultime di formazione in casa Napoli in vista del big-match contro l’Inter. A riferirle è il giornalista di Sky Massimo Ugolini intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli: “La formazione è dettata dalle condizioni dei giocatori.

C’è un monitoraggio costante, per questo non escluderei neanche Allan a centrocampo. In fase di preparazione c’è sempre una partita a scacchi, ma questa situazione è più complicata da leggere. Saranno scelte di formazione complicate da fare. Non tutti sono al top della condizione. Qualora non ci sia la disponibilità di una delle due mezzali, con un centrocampo un po’ più coperto Politano può rappresentare un’arma in più al posto di Callejon”.