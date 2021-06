Sold Out il Palabarbuto, domani gara 2 contro Udine. Sacripanti: “Azzerare tutte le emozioni”

Dopo la bella vittoria di domenica che è valsa il vantaggio per 1-0 nella serie, torna in campo la Gevi Napoli Basket che, nella sfida valevole per Gara 2 della Finale Playoff, affronta l’APU Old Wild West Udine

Il match si giocherà domani, Martedi 22 maggio alle 20,45, in un PalaBarbuto già Sold out. Sono infatti esauriti i 500 tagliandi, tra biglietti e miniabbonamenti, per assistere alla partita.

Nel primo match gli azzurri si sono imposti per 72-56. Christian Burns, con 15 punti, è stato il miglior realizzatore per la Gevi.

Arbitreranno l’incontro i signori Angelo Caforio (Brindisi), Edoardo Gonella (Genova) e Alfio Daniele Foti (Vuittone).

Tutto esaurito dunque a Fuorigrotta. La Gevi Napoli Basket comunica che per entrare al PalaBarbuto servirà esibire esito negativo di un tampone fatto nelle ultime 48 ore, Certificato di Vaccinazione, anche solo la prima dose, o di Guarigione Covid negli ultimi 6 mesi.

Dichiarazione Coach Stefano Sacripanti

“ Abbiamo giocato una buona Gara 1, siamo stati molto contenti di quanto fatto. Ogni giocatore ha dato il suo contributo e questo è stato fondamentale. Ora però dobbiamo riazzerare qualsiasi tipo di emozione e prepararci alla gara 2. Sappiamo che Udine è una squadra molto preparata, con tanti giocatori, una grande forza fisica, che può metterci in difficoltà. Dobbiamo concentraci esclusivamente su Gara 2.”

La partita Gevi Napoli Basket-Apu Old Wild West Udine sarà trasmessa in diretta su MS Channel, Canale 814 di Sky e 610 DDT in Campania. Inoltre sarà possibile seguire il match in diretta streaming su LNP TV Pass. Lega Nazionale Pallacanestro dà la possibilità di acquistare l’abbonamento a LNP TV Pass, che consente la visione di tutte le partite di Serie A2 Old Wild West.

Sarà inoltre possibile seguire l’incontro in differita sull’emittente regionale Telecaprisport, TV Ufficiale della Gevi Napoli Basket sul digitale terrestre canale numero 74. Gli aggiornamenti in diretta sulla gara saranno pubblicati sulla pagina Facebook ufficiale della Generazione Vincente Napoli Basket