Sottil: “M’aspettavo più coraggio e personalità da parte della mia squadra”

L’allenatore dell’Udinese Andrea Sottil ha parlato in conferenza stampa nel post-partita di Napoli-Udinese. Ecco quanto sottolineato da IamNaples.it:

“Sul risultato non c’è niente da dire, il Napoli ha meritato di vincere questa partita. Ci aspettavamo una squadra forte, abbiamo avuto delle occasioni con Payero, Thauvin. C’è stato l’episodio del rigore, abbiamo commesso un errore sul secondo gol. M’aspettavo più personalità, anche oggi abbiamo costruito ma siamo stati poco precisi, m’aspettavo più coraggio e personalità. Rifarei le scelte in mezzo al campo, Lazar ha qualità, passo, le partite sono tutte importanti, siamo venuti qui per fare il massimo, ora abbiamo il Genoa e l’Empoli. Abbiamo cambiato tanto, sono arrivati sedici giocatori, abbiamo perso delle certezze. È inutile star lì, vivere di ricordi, la squadra è in crescita, sembra strano dirlo stasera ma contro la Fiorentina non meritavamo di perdere. Il campionato è veloce, non ti aspetta. Quando avevamo la squadra, dovevamo avere più coraggio nella gestione del pallone e più cattiveria agonistica nei contrasti. Non ho visto la rabbia, la garra”