Spalletti a DAZN: “Presenza corretta e giusta di De Laurentiis. Se resto? I dubbi sono vostri”

Poco prima dell’inizio della sfida tra Napoli e Torino, mister Spalletti ha parlato ai microfoni di DAZN della partita.

Queste le parole di Spalletti:

“Quanto è stata importante la presenza di De Laurentiis per mettersi alle spalle le difficoltà? Una presenza corretta e giusta per le decisioni prese nel post partita per portare tutto nelle dimensioni corrette. La sua autorità e cultura è sempre un qualcosa in più se è messa a disposizione della squadra. I nostri calciatori sono professionisti seri.

Se resto al Napoli al 100%? Se me lo domandate sempre avete dei dubbi, io sono a disposizione di quello che volete fare. Se me lo domandate i dubbi sono vostri.”