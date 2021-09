Spalletti a Dazn: “Vogliamo vincere il più possibile senza l’ossessione del primato. Zielinski? Speriamo di averlo al meglio oggi”

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di Dazn prima della sfida di oggi in casa della Sampdoria: “Zielinski è un calciatore che ha qualità, corsa, tiro, tecnica. E’ un calciatore completo, forte, che a causa degli Europei ha ritardato un po’ la condizione e speriamo di averlo al meglio oggi”.

Gioca Lozano e non Politano: era già previsto? “Io ho così tanta varietà che posso valutare i dettagli. Chi ha fatto bene e ha segnato provo a dargli seguito, tanto con i cinque cambi c’è possibilità di far giocare tutti”.

Il fatto di giocare dopo mette pressione o stimola? “E’ indifferente per noi. Sappiamo che per rimanere agganciati all’alta classifica dobbiamo disputare le partite cercando di vincerne il più possibile, per portare a casa il risultato, senza avere l’ossessione del primato in classifica. Non l’abbiamo, si guarda solo a giocare buone gare e portare via il massimo“.