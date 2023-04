Spalletti a SKY: “Sono inconsolabile, ma in campionato non saremo scarichi”

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky dopo l’eliminazione dalla Champions League: “Prima di tutto si fanno i complimenti al Milan per aver passato il turno, sono stati bravi. Poi si fanno i complimenti alla squadra, ringrazio Ghoulam per le bellissime parole sempre dette da quando è andato via, ci ha sempre sostenuto e poi ha detto anche cose giuste perchè di calcio se ne intende e lo ringrazio. Il tempo non ha retromarcia, abbiamo già troppo dolore per questo non passaggio di turno da dover gestire. Non abbiamo rimorsi per quello che abbiamo fatto come atteggiamento, come scelte dalla squadra, ci siamo arrivati un po’ col fiato corto dopo il turno con le nazionali. Il 4-0 è un po’ troppo per quello che è il livello della squadra. Le partite successive le partite le abbiamo fatte, un po’ di fiato corto, un po’ di ingenuità, siamo stati ingenui, un po’ inesperti nelle scelte dei momenti della partita e delle ingiustizie. Conta il risultato, per il mio punto di vista passa da quello che riesci a costruire quello che ottieni con costanza nell’atteggiamento, la ricerca d fare quelle cose lì, non abbassare mai il calcio che vuoi andare a sviluppare, sotto questo aspetto sono contento. Un po’ il fianco lo presti e devi essere bravissimo a fare le pereventive, fare falli tattici che non siamo riusciti a fare nè all’andata nè al ritorno. Abbiamo speso un paio di ammonizioni in situazioni meno pericolose. Non ci sarà rischio di arrivarci scarichi in campionato, ho ragazzi seri che sanno benissimo che reazione bisogna avere dentro le sconfitte, le abbiamo messe nel ragionamento della costruzione di gioco, siamo andati dritti per la nostra strada e potete farmi complimenti quanto vi pare, sono inconsolabile!”