Spalletti su Osimhen: “Ha grandi potenzialità, da lui non voglio solo i gol”

In conferenza stampa Luciano Spalletti ha parlato cosi riguardo Victor Osimhen. Ecco le sue parole:

“Osimhen? Ha tutte le potenzialità per far bene, attacca la profondità e questo in questo periodo va bene. Ha qualità e si danna per la squadra, fa gol e copre sempre metri per non lasciargli agli altri. E’ un attaccante forte che abbiamo, come abbiamo Mertens e Petagna e ci vorranno tutti per arrivare in fondo. Le distanze da colmare sono tante e serviranno tutti. Voglio che i giocatori non siano disuniti, ma giochino come squadra. Mi piacerebbe seguire il modello della Nazionale, bisogna essere aggressivi e cattivi, il gol è la cosa più importante ma occorre fare anche lavoro sporco, vincere contrasti e fare quelle cose che possono aiutare i compagni”.