Spinazzola in conferenza stampa: “C’è un interesse della Fiorentina. Scudetto? Ci siamo”

Leonardo Spinazzola, esterno del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa, dopo la vittoria contro la Fiorentina: “A nome della squadra volevamo mandare un abbraccio alla famiglia di Daniele, che ci ha dato tanti insegnamenti e tanta forza. E’ normale che quando uno non gioca non può essere felice. Oggi sono felice, poi è normale che ci sono delle cose che possono cambiare da un momento all’altro. Lavoro tutti i giorni e sono sempre pronto. Sono con la testa a Napoli. Napoli primo? Me l’aspettavo, lavoriamo tantissimo con il mister in modo maniacale e mi aspettavo tutto questo. Siamo una squadra forte e il lavoro è tanto alle spalle. L’autostima c’è sempre stata, siamo una squadra completa e anche chi gioca meno da il massimo in allenamento per farsi trovare pronto. Ogni giorno, anche chi gioca meno, c’è molta coesione e andiamo avanti tutti insieme. Noi ci saremo di sicuro, ma tutto può cambiare perchè è presto. Se siamo li con Inter e Atalanta un motivo ci sarà. Accostato alla Fiorentina? Ho letto tante cose, quando esce una voce poi ne esce un’altra. Di vero c’è un interesse che ci può stare, ma finchè giocherò al Napoli penserò solo al Napoli”.