Sportitalia – Conte-Napoli, De Laurentiis ha le carte in mano: ecco perché

Antonio Conte e il Napoli: un po’ di tempo fa, era l’8 aprile, abbiamo raccontato come il 10 per cento di gennaio si fosse tramutato in un 50 per cento. Ma ci siamo fermati, non siamo andati avanti, come fosse necessario aspettare gli eventi. Oltre un mese dopo, a seguito delle ultime delusioni, De Laurentiis ha le carte in mano: se decide di affondare, ha chance di andare in porto. Conte ha chiesto una base di 7 milioni più un paio di bonus, ripartire eventualmente senza coppe non sarebbe un problema, l’organico andrebbe aggiustato con 4 interventi nell’undici titolare. La Juve (che aspetta Thiago Motta) mai è stata su Conte, il Milan fino a oggi non ha mosso i passi che il popolo rossonero vorrebbe. Vedremo se le cose cambieranno da domani, ma per il momento è così. Di sicuro ADL ha le carte in mano e la disponibilità dell’allenatore salentino, ora dipende da lui. E così vale il concetto già svelato lo scorso 9 aprile: Pioli subito dopo Conte, con la possibilità che la seconda soluzione per la panchina diventi la prima soltanto se non ci fossero i margini per chiudere gli accordi con l’ex Juve e Inter. C’è il gradimento, sia della proprietà azzurra che dell’allenatore, l’ingaggio sarebbe dimezzato rispetto alla base fissa chiesta da Conte e stiamo parlando di chi (Pioli) sul mercato ha sempre viaggiato in perfetta sintonia con i suoi presidenti. Ma Conte per il Napoli significherebbe zittire i malumori di una stagione pessima amplificata dagli ultimi risultati negativi. Quindi, occhio. Gasperini? Non escludiamo che abbia avuto dialoghi con ADL, anzi, ma ora pensa solo all’Atalanta, ha un contratto importante anche per i bonus non legati soltanto ai risultati, adesso approfondire non ha senso. E fino al 22 maggio non vuole avere altre distrazioni. Esattamente come Italiano, seguito anche dal Bologna, vecchio obiettivo all’interno di un discorso che andrebbe sviluppato dopo la finale di Conference. L’entourage di Italiano, però, aspetta dal Napoli una risposta entro martedì o mercoledì: arriverà?

Fonte: alfredopedulla.com