Sportitalia – Conte vuole Lukaku e Buongiorno, il Napoli deve accontentarlo

Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato di Sportitalia, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo canale YouTube: “Lukaku? Avete ascoltate Conte in conferenza? Avrebbe voluto dire che Romelu è il suo prediletto. E’ l’unico allenatore che ha tirato fuori il massimo dal belga. Si tratta del primo nome per distacco. Il Milan può chiudere per Lukaku? Sì, ma la strategia dei rossoneri non mi piace perchè sembra navighi a vista dopo Zirkzee. Non sono convinto che possa andare per le lunghe su Osimhen, ha una clausola da 130 milioni che è una tagliola. Dovrà fare una scelta De Laurentiis. Gimenez? Conte vuole Lukaku e Buongiorno e va accontentato. Se il Milan vuole Lukaku si presenta e deve chiedere uno sconto, ma se giri intorno al prestito diventa una cosa molto complicato. De Laurentiis dovrà scendere sotto i 130 milioni per Osimhen”.