Sportitalia – Napoli-Tuanzebe, mercoledì il via libera del Manchester United

Axel Tuanzebe si appresta a diventare un nuovo giocatore del Napoli. Su questo non ci sono dubbi, non esistono inserimenti tali da poter mettere in discussione il felice esito della trattativa. Ripetiamo che soltanto nelle prossime settimane, o nei prossimi mesi, verrà stabilità l’eventuale cifra per il riscatto – scrive il giornalista Alfredo Pedullà sul suo sito -. L’accordo tra i club è di 500 mila euro per il prestito secco oneroso. Soltanto dopo il via libera di domani potranno essere programmate le visite mediche, vendute senza fondamento per i giorni scorsi, in modo da poter regalare un importante rinforzo per Luciano Spalletti.