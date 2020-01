Sportitalia – Politano vuole la Roma, ma si inserisce con forza il Napoli

L’agente di Januzai, esterno offensivo della Real Sociedad, è in arrivo in Italia. Ma nelle ultime ore la pista Roma si è leggermente raffreddata, non completamente però c’è stata una chiara frenata rispetto alla richiesta di informazioni dello scorso fine settimana. Tutto questo perché la Roma vorrebbe chiudere prestissimo per Matteo Politano in prestito con obbligo di riscatto dall’Inter, bisogna vedere se biennale oppure con scadenza il prossimo giugno. Intanto per Politano si è inserito nuovamente il Napoli, con forza, ma deve trovare l’accordo con il suo agente. L’Inter lo cede solo a titolo definitivo in modo da potersi dedicare poi all’arrivo di Giroud, già bloccato. La domanda è: la Roma risponderà? Come risponderà? Januzaj (nel frattempo non convocato per la gara di Copa del Rey contro l’Espanyol) potrebbe trovare altre sistemazioni in Italia, la Roma oggi è molto più fredda.

fonte: alfredopedulla.com