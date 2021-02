Sportitalia – Sarri snobba il Marsiglia: Roma é un’opzione che piace molto

Tra gli allenatori liberi in circolazione, il nome di Maurizio Sarri nelle ultime ore sembra essere tra i più ambiti. L’ex allenatore di Napoli e Juventus é ancora senza squadra e sta aspettando di trovare la giusta sistemazione. Il giornalista ed esperto di mercato per Sportitalia, Alfredo Pedullà, analizza la sua situazione tramite il proprio sito ufficiale:

“Sarri non ha aperto all’Olympique Marsiglia, con tutto il rispetto per il club francese, Sarri l’ha subito ritenuta una soluzione non idonea. Archiviata la telefonata di De Laurentiis, che domenica scorsa (e confermiamo) gli aveva chiesto di tornare al Napoli, Sarri si concentra sul futuro. La Roma è un’opzione che gli piace molto e che va tenuta in seria considerazione, al netto di tutti i discorsi che coinvolgono Massimiliano Allegri per il futuro. E forse solo per la Roma Sarri farebbe un’eccezione rispetto alla volontà di restare alla finestra fino alla prossima primavera”.