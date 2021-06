Sportitalia – Sepe ha una proposta per il ritorno a Napoli

Luigi Sepe, come riporta Sportialia, lascerà il Parma, a maggior ragione dopo il ritorno di Gigi Buffon nel club che l’ha lanciato. Negli ultimi giorni ci sono due importanti sondaggi dell’Inter che vorrebbe chiudere. Ma Sepe, che ha una proposta per il ritorno a Napoli, ha voglia di giocare, ecco perché il Genoa – fortemente interessato – resta in pole. E Marco Silvestri? Ha un contratto in scadenza, è possibile che gli propongano il rinnovo a Verona, ma resta un’opzione Inter ed è stato sondato anche da Cagliari e Genoa. Intanto, come già anticipato, Ionut Radu è vicino alla Real Sociedad: probabilmente sarà un’operazione in prestito.