Sportitalia – Vertonghen profilo che piace al Napoli, ma nessun contatto con il Tottenham: la situazione

Aggiornamento sull’interesse del Napoli per Vertonghen da parte di Alfredo Pedullà sul proprio sito: “Conferme sulle voci arrivate dall’Olanda ma conferme soltanto nel senso che il difensore centrale in scadenza con il Tottenham piace come profilo. Per la fase operativa al momento nulla di più. E Koutris è un profilo che piace sempre, ora o per giugno. Esattamente come Amrabat e Rrahmani, in attesa di accordi definitivi ancora da raggiungere.”

