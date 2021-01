Sportmediaset – Milik, la prossima settimana la dirigenza della Juve incontrerà l’agente

Come riporta Sportmediaset, De Laurentiis non farà sconti per Arek Milik: richiesti almeno 15 milioni. La Juventus, però, non è disposta a spendere una cifra del genere per un giocatore in scadenza di contratto a giugno. Per questo motivo, la prossima settimana la dirigenza bianconera incontrerà l’agente del centravanti polacco per provare ad ingaggiarlo per la prossima stagione. Resta sempre vivo l’interesse di Atletico Madrid e Marsiglia, le quali hanno rilanciato le offerte, ma ritenute insufficienti dal Napoli.