SSC Napoli: “Dal 20 novembre riparte procedura rimborsi abbonamenti e biglietti della sfida con l’Inter”

La SSC Napoli ha rilasciato un comunicato ufficiale in merito alle richiesta di rimborso per Napoli-Inter della scorsa stagione:

“La SSC Napoli informa gli abbonati della stagione 2019_20 ed i titolari di biglietti per la gara di Coppa Italia Napoli – Inter prevista per il 5 marzo 2020, e successivamente disputata a porte chiuse, che dal 20 novembre ore 10.00, al 31 dicembre 2020 ( termine ultimo non più procrastinabile), sarà nuovamente attiva la piattaforma digitale di Ticketone per la presentazione della richiesta di emissione dei voucher relativi ai ratei dell’abbonamento non goduti e per la presentazione della richiesta di rimborso dei titoli non utilizzati relativamente alla predetta gara di Coppa Italia.

Ciò per consentire a coloro che non avessero ancora avuto modo di attivare la procedura di interesse, di poter disporre di ulteriore tempo per concretizzare le predette attività.

Per le istruzioni operative si rimanda a quanto già presente sul sito www.sscnapoli.it e www.ticketone.it”.