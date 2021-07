SSC Napoli, dott. Canonico: “Necessario l’intervento per Mertens. Lozano? Un miracolato”

Durante un’intervista al Mattino il responsabile medico della SSC Napoli, Raffaele Canonico, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito agli infortunati. Ecco le sue parole?

“Come sta Mertens?

Le lussazioni alla spalla era divenute troppo frequenti per Dries, l’intervento era necessario. Ci vorrà tempo per il suo rientro in campo. Con Chiriches ci abbiamo messo due mesi e mezzo e con Dries il tempo stimato sarà più o meno lo stesso. Probabilmente lo si vedrà in campo per fine settembre.

Ghoulam perchè non è presente a Dimaro?

“Le apparecchiature che abbiamo a Castel Volturno non sono trasferibili qui. Il processo di riabilitazione sta procedendo bene e il suo rientro tra i convocati potrebbe avvenire nel mese di ottobre.

Lozano?

E’ un miracolato. Se la ginocchiata avesse colpito il volto del messicano 5 centimetri più giù, adesso avrebbe danni all’occhio permanenti. La ferita non desta preoccupazioni. Aspettiamo di vederlo qui per degli accertamenti per il trauma cranico come successo già con Osimhen.”