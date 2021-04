Seduta mattutina per il Napoli al Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Torino allo Stadio Olimpico Grande Torino in programma domani alle ore 18.30. La squadra si è allenata sui campi 1 e 2 iniziando la sessione con una fase di riscaldamento e torello. Successivamente esercitazione di passing drill e lavoro tattico di gruppo. Terapie e lavoro in palestra per Ospina.