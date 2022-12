SSC Napoli: “Lille avanti di condizione, ma il match per un’ora è stato equilibrato”

Come di consueto, la SSCNapoli ha commentato la prova degli azzurri sul proprio sito web: “Finisce col successo del Lille la seconda e ultima amichevole del Napoli al Maradona prima della ripresa del campionato nell’anno nuovo. I francesi sono evidentemente avanti di preparazione anche alla luce dell’imminente ripresa della Ligue 1. Il match è sostanzialmente equilibrato per un’ora poi il Lille forte della sua condizione fisica più brillante segna un divario netto nel risultato finale. Per il Napoli una tappa di avvicinamento alla ripresa della stagione con Spalletti che anche questa volta ruota gli uomini e prosegue sulla strada della preparazione finalizzata al primo impegno ufficiale il 4 gennaio a San Siro. Nel finale arriva il bel gol di Raspadori con un gesto tecnico pregevole. Per Jack è la quinta rete in questo periodo di test amichevoli dopo le due doppiette in Turchia con Antalyaspor e Crystal Palace”.