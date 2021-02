Attraverso i propri canali ufficiali la SSC Napoli comunica:

La SSC Napoli ricorda che Gennaro Gattuso non ha profili personali attivi su alcun social media. Gli account esistenti a suo nome su diverse piattaforme sono gestiti da terzi non autorizzati e, pertanto, non sono a lui in alcun modo riconducibili” pic.twitter.com/8nVz6PIGlz

— Official SSC Napoli (@sscnapoli) February 11, 2021