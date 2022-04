A margine dell’intesa tra Comune di Napoli e Invimit per l’istituzione del Fondo Napoli per la valorizzazione del patrimonio comunale, il Sindaco di Napoli Manfredi ha parlato anche dello stadio Maradona. Ecco quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno: “Nessuna ipotesi di vendita dello stadio. Vogliamo dare al Napoli una casa sempre migliore, ma che sia confortevole anche per i tifosi. E’ una cosa che non possiamo fare solo noi, ma dobbiamo essere in concerto con la società.”