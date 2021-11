Si allunga la lista degli infortunati in casa Napoli, anche se stavolta riguarda la Primavera. Felici per la vittoria contro il Lecce che li ha portati al secondo posto solitario in campionato, gli azzurrini di mister Frustalupi hanno dovuto tuttavia fare i conti con l’infortunio di Antonio Cioffi. L’attaccante, come da lui stesso annunciato sui social, ha rimediato una elongazione del legamento collaterale del ginocchio destro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tony Cioffi (@tony_tony_cioffi)