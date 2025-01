Thiago Motta: “È la sesta sconfitta consecutiva al Maradona, non abbiamo retto il ritmo del Napoli”

L’allenatore della Juventus Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa nel post-partita di Napoli-Juventus. Ecco quanto sottolineato da IamNaples.it:

“Abbiamo fatto un ottimo primo tempo giocando bene a calcio, con la palla e senza, abbiamo impedito loro di prendere il campo e far abbassare la difesa avversaria. Siamo usciti da dietro con personalità, nel secondo tempo non abbiamo avuto il coraggio di giocare bene palla a terra, nel secondo tempo non abbiamo avuto la stessa qualità. I motivi sono tanti, avevo chiesto ai ragazzi di fare bene la prima pressione, non correre tanto all’indietro, così avremmo tenuto il ritmo alto. È una questione fisica, abbiamo visto un po’ questa differenza tra giocare una volta a settimana e chi, invece, non ha la possibilità di recuperare le energie. La sconfitta fa sempre male, si dorme un po’ meno bene ma fa parte del nostro lavoro, del percorso, della crescita. È importante reagire subito nella prossima partita, l’ultima della prima fase di Champions League in casa contro il Benfica. Il gruppo sta bene, abbiamo fatto tante cose molto buone, basta vedere la classifica. È la sesta sconfitta consecutiva della Juventus al Maradona, dobbiamo rialzarci subito. Mi piace parlare del collettivo, non del singolo, abbiamo fatto un ottimo primo tempo insieme, nella ripresa non siamo riusciti ad avere continuità. Per vincere una partita contro la prima in classifica, bisogna fare 95 minuti d’altissimo livello. Ogni partita va analizzata separatamente, oggi abbiamo giocato un buon primo tempo, non abbiamo retto il livello nella ripresa. Abbiamo incontrato molte squadre forti sia in campionato che in Champions League, oggi il Napoli è primo in classifica meritatamente, quindi è la più forte del campionato. Dobbiamo rialzarci subito, mettere tutte le nostre energie per preparare la prossima. Non abbiamo il tempo di lamentarci, solo il tempo di digerire la sconfitta che non è mai facile. Non mi sono arrabbiato con gli attaccanti dopo la partita contro il Club Brugge, nel secondo tempo abbiamo sofferto il gioco del Napoli, loro hanno creato poi i gol. Problema Vlahovic? Non esiste nessun problema di questo tipo, vedo più voi a cercare di trovare queste problematiche. Dusan ha aiutato tantissimo la squadra, nelle ultime gare ha giocato un po’ di meno, continuerà ad aiutare la squadra, abbiamo bisogno di tutti. Non vedo nessun problema, lo state cercando di creare voi”

Dal nostro inviato al Maradona Ciro Troise