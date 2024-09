Thiago Motta “Abbiamo fatto una buona prestazione, non mi aspettavo un Napoli coraggiosissimo”

Thiago Motta, allenatore della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa, dopo il pari con il Napoli: “Abbiamo fatto meglio del match con la Roma. Possiamo migliorare. Abbiamo fatto una buona prestazione, ma non sufficiente per vincere la partita. Nico stava giocando bene da esterno e mi piace quando rientra e attacca il secondo palo. Abbiamo voluto un calciatore che potesse attaccare bene la profondità. Ha fatto una buona partita, così come Vlahovic. I tiri da fuori sono importantissimi, quando troviamo una squadra come il Napoli che sa difendere bene. Arrivare bene in attacco è compito anche dei difensori. A tratti abbiamo fatto bene, ma in alcune cose possiamo migliorare. E’ importante l’atteggiamento in campo. Non è facile avvicinare koopmeiners alla porta avversaria. Non ho mai rimproverato Vlahovic, il suo atteggiamento il campo è fantastico. Oggi il Napoli ha pressato, ma in inferiorità si ricompattava senza lasciare spazio e questo è complica le cose a Vlahovic. Savona? E’ un calciatore forte, sto guardando quello che fa e si guadagna l’opportunità di giocare partite del genere. Il Napoli? Mi aspettavo questo atteggiamento, non mi aspettavo un Napoli coraggiosissimo. Quando fa blocco basso, è difficile da attaccare. Oggi ho visto una partita equilibrata, abbiamo giocato meglio del Napoli, ma per vincere dobbiamo fare meglio. Siamo due squadre forti, ma manca ancora tanto. Ora testa al Genoa. Locatelli? Ottima partita e ottimo comportamento. E’ sempre attento e concentrato in partita ed è il primo ad orientare i suoi compagni. Contro la Roma è stata una partita più alla pari, il Napoli si ricompattava bene. Quella di Olivera era una giocata sul portiere, per questo ho protestato”.