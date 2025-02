Thuram a DAZN: “Napoli? Gara importante, ma non è decisiva”

Marcus Thuram, attaccante dell’Inter, ha parlato a DAZN alla vigilia della sfida del Maradona contro il Napoli: “E’ decisiva? Non lo so, ci saranno ancora tante partite, ma sarà uno scontro diretto tra la prima e la seconda in classifica. E sarà molto importante. Arrivare a 20 gol? Speriamo, come dico sempre è più importante che vinca l’Inter ma se posso fare gol per aiutare la squadra è sempre bello. Lautaro? Sarebbe molto felice per me. Non mi sento diverso, sto provando a fare quello che ho fatto l’anno scorso. Chi mi ha aiutato dal primo giorno il mister, poi i compagni e la società mi aiutano a crescere anche adesso. Lo scudetto mi accompagna, mi motiva a lavorare e vincere le partite. Lo voglio rivivere”.