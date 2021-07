TicketOne, resp. Area Sport: “Impensabile che il Maradona possa ospitare solo 1000 persone”

Durante la trasmissione “Si gonfia la rete” in onda su Radio Marte, è intervenuto il responsabile dell’Area Sport di TicketOne, Amedeo Bardelli. Ecco le sue parole:

“Quando è stato introdotto il Green Pass si è parlato di Sport e non di solo eventi. Non capisco quindi il perchè non possa essere applicato anche al calcio. E’ stata creata apposta anche un’applicazione per la verifica del Green Pass. Si potrebbe quindi far entrare allo stadio solo le persone in possesso del vaccino e dare piena capienza agli stadi.

Secondo quanto decretato dal Governo, uno stadio come il Diego Armando Maradona non potrà ospitare più di 1000 persone. Ciò che deve assolutamente cambiare è ufficializzare il limite di spettatori oltre le 1000 persone, e lo devono fare in fretta perchè ben presto inizieranno le amichevoli anche con le squadre straniere

De Laurentiis? Ha perfettamente ragione nel sollevare un problema che gli Europei hanno completamente dimenticato. Oggi si pensa a festeggiare la Nazionale piuttosto che tutelare gli affari in cui sono coinvolti migliaia di lavoratori. Se ne riparlerà lunedì o mercoledì prossimo e poi bisognerà sbloccare almeno il 25% che continuerò a dire che non è sufficiente.”