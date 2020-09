Milik-Newcastle, l’intermediario: ”Il Napoli non può chiedere 30 mln. Il club inglese ha già preso un attaccante”

Vincenzo Morabito, intermediario di mercato che si era interessato anche del possibile passaggio di Arkadiusz Milik in Premier League, ha fatto sapere che l’opzione Newcastle è da scartare nel corso del suo intervento ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Il Newcastle ha speso 23 milioni di sterline per un attaccante del Bournemouth. Ci sono delle piste in Inghilterra. Ad oggi Milik è un giocatore del Napoli, col contratto in scadenza. Qualcuno gli aveva prospettato un contratto da 6 milioni di euro l’anno. Ora per Milik il Napoli non può chiedere 30-35 milioni, ma neanche 25 milioni altrimenti il giocatore resta a Napoli. Non puoi andare oltre i 20 milioni come richiesta per il cartellino, ma soprattutto a lui nessuno darebbe 5 milioni a stagioni, ma massimo 3-3,5 milioni annui. La Juventus l’ha mollato. La vicenda è stata gestita male e mi sembra molto simile a quella su Pandev, quando la Lazio lo perse a zero invece che a 15 milioni”.