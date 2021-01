Tuttosport – Ancora incerta data Juve-Napoli: una l’ipotesi più plausibile

Ancora nessuna via d’uscita per Juventus-Napoli, per il momento senza data. Trovare una data in un calendario pieno zeppo di impegni è impresa ardua, ma la discussione continua.

Una la possibile ipotesi, svelata da Tuttosport nella sua edizione odierna: il 13 febbraio, giorno in cui però dovrebbe giocarsi il ritorno al Maradona. Verrebbero semplicemente sostituite le due sfide, in fin dei conti, ma il problema rimarrebbe. Se così non fosse, si pensa allo slittamento a maggio, ovvero se Juventus e Napoli raggiungono entrambe la finale di Coppa Italia e le relative finali di Champions ed Europa League.