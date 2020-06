Tuttosport – Callejon verso la panchina contro l’Inter, lo spagnolo distratto dal futuro

Mancano poco più di 24 ore al fischio d’inizio per la semifinale di Coppa Italia Napoli-Inter, che si disputerà al San Paolo. Rino Gattuso ha un giorno per valutare le condizioni di alcuni azzurri in dubbio e scegliere gli 11 titolari per fermare la formazione di Conte. Secondo quanto scrive Raffaele Auriemma su Tuttosport, Callejon potrebbe restare in panchina per questioni legate al rinnovo. Lo spagnolo non ha dato ancora a De Laurentiis risposte per il futuro, nessun accenno al prolungamento di contratto fino ad agosto che gli permetterebbe di chiudere il campionato con gli azzurri.

Ecco quanto scrive il quotidiano: “L’altro dubbio riguarda Callejon: continuerà a restare in panchina come è successo nelle ultime due gare di campionato contro il Brescia ed il Torino? Quasi certamente sì ed al suo posto è prevedibile che si dia continuità a Politano. Va aggiunto che la situazione contrattuale dello spagnolo (scadrà a fine mese) lo tiene nella condizione di calciatore comprensibilmente distratto da quello che sarà il suo futuro. In più, il presidente De Laurentiis attende di sapere se accetterà di prolungare l’accordo di altri due mesi, fino al 31 agosto, così come sollecitato anche dalla Uefa. Nel frattempo, Callejon potrebbe essere tenuto in panchina, in attesa che decida del suo futuro”.