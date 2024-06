Tuttosport – Di Lorenzo, De Laurentiis pronto ad aumentargli l’ingaggio

Secondo Tuttosport, Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte hanno come priorità quella di ricucire lo strappo con Giovanni Di Lorenzo, terzino e capitano del Napoli, che è considerato incedibile dalla società: “«Se qualcuno è scontento, me lo tengo a fianco e sta con me. Sta con me, a fianco a me, ogni giorno e sta buono lì». Il tecnico, dunque, non è intenzionato ad accettare l’insoddisfazione dei giocatori. Della situazione legata a Di Lorenzo ha parlato anche il presidente De Laurentiis: il presidente non lo ha detto esplicitamente, ma risulta sia pronto a migliorare ancora l’ingaggio del suo capitato pur di non perderlo in vista della nuova stagione”.