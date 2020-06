Tuttosport – Fabian Ruiz, oggi incontro tra il Napoli e l’agente: con un’offerta irrinunciabile può partire

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Napoli incontrerà oggi l’agente di Fabian Ruiz, Miguel Alfaro Garcia, per parlare del futuro dello spagnolo. Come ribadito ieri da De Laurentiis durante un’intervista, in caso di offerta faraonica il ragazzo potrebbe anche partire, prendendo però in considerazione un’offerta da più di 60 milioni. O meglio, intorno ai 100 milioni di euro. Con l’agente, ad ogni modo, saranno portati avanti alcuni ragionamenti sul futuro.

Se al Napoli venisse infatti presentata un’offerta irrinunciabile, allora Fabian Ruiz sarà venduto, altrimenti alla fine della stagione ci sarà un incontro tra il club e il suo entourage per prolungare l’attuale contratto fino al giugno del 2025. Sarà un’estate dunque molto calda per il giocatore spagnolo, che ondeggia attualmente tra la permanenza in azzurro e la possibilità di una nuova avventura.