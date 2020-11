Alle 18,00 il Napoli affronterà il Bologna al Dall’Ara, gara fondamentale per la classifica e per dare un segnale di riscatto dopo la sconfitta col Sassuolo. Il match di oggi, però, sarà decisivo per Gattuso per capire come vestire la sua squadra, se il 4-2-3-1 calza a pennello; in caso contrario dopo la sosta potrebbe decidere di tornare al collaudato e sicuro 4-3-3. Lo riporta Tuttosport nell’edizione odierna.