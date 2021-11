Tuttosport – Gli occhi delle big su Federico Gatti: Juve in pole, presenti anche Napoli e Atalanta

Sta urlando a gran voce il suo nome a suon di grandi prestazioni il giovane difensore del Frosinone Federico Gatti. Il calciatore nativo di Rivoli è tra i prospetti più interessanti del calcio nostrano e sta facendo le fortune della squadra ciociara, a -2 dalla zona Serie A e con solo 10 gol subiti in 12 partite giocate.

Le sue gesta non sono passate inosservate agli occhi dei grandi club di Serie A come la Juventus, che attualmente sembrerebbe in pole sulle concorrenti. Su di lui però ci sono anche Napoli, Atalanta e il suo nome è arrivato fino in Premier League. Gatti, il cui cartellino oggi vale circa 5 milioni di euro, potrebbe partire già a gennaio, ma il Frosinone vorrebbe tenerlo almeno in prestito fino a fine stagione nel caso in cui la sua cessione avvenisse. A riportarlo è Tuttosport.