Tuttosport – Il Napoli ritorna su Veretout per il post Allan, ADL proverà a prenderlo per 15 mln

Il Napoli ritornerà su Jordan Veretout, profilo molto gradito in casa azzurra che potrebbe far comodo per il post Allan. Lo scorso anno la società azzurra ha inseguito per un po’ il francese, che poi alla fine chiuse con la Roma. In questo momento i capitolini sarebbero in difficoltà con il bilancio e potrebbero accettare di fare qualche cessione importante. De Laurentiis ne approfitterà, secondo quanto scrive Tuttosport, tenendo in mente già la cifra da sottoporre a giallorossi per lasciar partire l’ex viola.

Le possibilità che Allan possa andar via a fine stagione non sono basse e il Napoli non vuole farsi trovare impreparato. Gli azzurri studiano un profilo che conoscono molto bene, Jordan Veretout, a lungo accostato alla squadra partenopea lo scorso anno.

Ecco quanto scrive il quotidiano: “Il 27enne francese sarebbe il profilo giusto per sostituire il brasiliano partente e potrebbe essere utilizzato anche da playmaker. La Roma è in preda ad un grave deficit di bilancio e ha bisogno di vendere, il Napoli proverà a prenderlo per la cifra di 15 milioni”.