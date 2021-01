Tuttosport – Il quotidiano boccia il Napoli: contro il Verona idee confuse con giocatori poco incisivi

Momento difficile per il Napoli che dopo il ko del Betengodi di ieri è finito nel mirino delle critiche. L’edizione odierna di Tuttosport, racconta così la sconfitta subita ieri a Verona:

“Non di certo un buon momento per il Napoli che dopo la sconfitta in finale di Supercoppa contro la Juventus, il Verona di Juric rifila un 3-1 ai partenopei. E dire che la gara aveva preso subito una piega giusta per gli uomini di Gattuso, che dopo un minuto passano in vantaggio grazie a un goal di Lozano propiziato anche dal liscio di Di Marco. Gli azzurri sfiorano il doppio vantaggio due volte con Demme ma il Verona resta aggrappata alla partita fino alla mezz’ora quando agguantano il pareggio proprio con Di Marco.

Nella ripresa però la musica cambia, con Zaccagni che sale in cattedra servendo prima l’assist a Barak per il 2-1, e poi mettendo a segno il definitivo 3-1 che sancisce la vittoria per i gialloblu. Il Napoli? Non pervenuto, con idee confuse, difesa da riordinare e un centrocampo arruffone. Giocatori come Insigne sono stati inoltre poco incisivi. La squadra dovrà riflettere”