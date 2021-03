Tuttosport – Inter, fari puntati su Maksimovic: il serbo andrebbe via a zero

L’Inter si prepara in vista della prossima stagione. Kolarov, Ranocchia e D’Ambrosio sono in scadenza di contratto e Marotta guarda agli svincolati per rinforzare la rosa nerazzurra. Con Kolarov dato per partente quasi sicuramente, Ranocchia ancora in dubbio e D’ambrosio che quasi certamente rinnoverà, il ds nerazzurro è alla ricerca di un sostituto e in cima alla lista dei desideri pare ci sia proprio Nikola Maksimovic

Il centrale difensivo del Napoli, in scadenza di contratto nel giugno del 2021, potrebbe accasarsi gratuitamente alla rosa della squadra capolista del campionato nella prossima stagione. Le alternative sarebbero Aissa Mandi e Shkodran Mustafi: entrambi liberi tra pochi mesi. Lo riporta l’edizione odierna di Tuttosport