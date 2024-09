Tuttosport – Juve-Napoli, possibile mossa a sorpresa di Thiago Motta

Secondo Tuttosport, Thiago Motta, allenatore della Juventus, starebbe pensando all’esordio di Vasilije Adzic, attaccante bianconero, nella gara dell’Allianz Stadium contro il Napoli: “Chissà quale sorpresa Thiago Motta, mascherato da Harry Potter, riserverà per la sfida di sabato contro il Napoli, una partita mai banale perché di fronte c’è Antonio Conte e perché i partenopei sono in vetta alla classifica. Scorrendo la rosa della Juventus balza subito il nome di chi potrebbe essere lanciato sabato da Motta: Vasilije Adzic, il trequartista di 18 anni che lo stesso tecnico ha elogiato non più tardi di una settimana fa. E non ci sarebbe da stupirsi di questa possibile scelta perché già ai tempi del Bologna Motta non si è mai fatto un problema dell’età: se uno lavora bene, è in forma, può giocare. E’ tornato pienamente a disposizione e si candida a un posto nel tridente a supporto di Vlahovic”.